Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:29 PM IST

    മറ്റ്​ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിക്കൽ

    ഫീസ്​ ഒഴിവാക്കി എൻ.ബി.ഡി
    മറ്റ്​ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിക്കൽ
    ദുബൈ: മറ്റ്​ ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന്​ ഈടാക്കിയിരുന്ന ഫീസ്​ ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ദുബൈയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കായ എമിറേറ്റ്​സ്​ എൻ.ബി.ഡി. രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള മറ്റ്​ ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്നും ഗൾഫ്​ സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) അംഗ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏത്​ ബാങ്കിന്‍റെ എ.ടി.എം സെന്‍ററുകളിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഫീസ്​ ഈടാക്കില്ലെന്ന്​ ബാങ്ക്​ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഡെബിറ്റ്​ കാർഡ്​ റീപ്ലേസ്​മെന്‍റിന്​ ഈടാക്കിയിരുന്ന ഫീസും ഒഴിവാക്കിയതായി എൻ.ബി.ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മേഖലയിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത്​ ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ ആശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ്​ ബാങ്കിന്‍റെ നടപടി.

    മാർച്ച്​ 31 വരെയാണ്​ ഈ ആനുകൂല്യമെന്ന്​ പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തിന്​ നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ ബാങ്ക്​​ അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്​താക്കളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും സുഗകരവുമായ ബാങ്കിങ്​ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്കിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്​ ഈ നീക്കം പ്രതിഫലിക്കുന്നത്​. ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പണം ഉപയോഗിക്കാനും പുതിയ കാർഡിന്​ അപേക്ഷിക്കാനും എമിറേറ്റ്‌സ് എൻ.ബി.ഡിയുമായി തടസ്സമില്ലാതെ ബാങ്കിങ്​ തുടരാനും കഴിയും. സംശയങ്ങൾക്ക്, സഹായത്തിനായി ഔദ്യോഗിക കോൺടാക്റ്റ് ചാനലുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും ബാങ്ക്​ അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, യു.എ.ഇയിലെ സാമ്പത്തിക, ബാങ്കിങ്​ മേഖല ഉയർന്ന നിലവാരവും കരുത്തും സ്ഥിരതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ ഗവർണർ ഖാലിദ്​ മുഹമ്മദ്​ ബലാമ പറഞ്ഞു.

