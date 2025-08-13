Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightചൂടിന്​ ശമനമില്ല;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:05 AM IST

    ചൂടിന്​ ശമനമില്ല; ഇന്ന്​ മൂടൽ മഞ്ഞിന്​ സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    ചൂടിന്​ ശമനമില്ല; ഇന്ന്​ മൂടൽ മഞ്ഞിന്​ സാധ്യത
    cancel

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ക​ന​ത്ത ചൂ​ട്​ തു​ട​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ താ​പ​നി​ല 47.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്. അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ൽ ജ​സീ​റ​യി​ലാ​ണ്​ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്തെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ പെ​യ്ത​താ​യി ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന്‍റെ പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ൽ​ഐ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ, ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.​

    അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ഴ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsheatwaveFog warningWeather Updates
    News Summary - There is no end to the heat; there is a chance of fog today
    Similar News
    Next Story
    X