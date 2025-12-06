Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Dec 2025 6:02 AM IST
    6 Dec 2025 6:02 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്, തൊ​ഴി​ലി​ല്ല; 1300 വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കണ്ടെത്തി​

    ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്, തൊ​ഴി​ലി​ല്ല; 1300 വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കണ്ടെത്തി​
    ദു​ബൈ: ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 13,00ഓ​ളം വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​താ​ണ്ട്​ 18,00 ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള യാ​തൊ​രു വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പു​തി​യ വ​ർ​ക്ക്​ ​പെ​ർ​മി​റ്റ്​ നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക, 34 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ല​ധി​കം പി​ഴ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റേ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ത​രം താ​ഴ്ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഏ​ഴ്​ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ല​ഭ്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ അ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​വും ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 600590000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യോ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:workersgulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - There are workers, but they are not working; 1300 fake employment establishments found
