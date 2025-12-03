Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    3 Dec 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    3 Dec 2025 7:43 AM IST

    വിജയത്തിലേക്ക്​ കുറുക്കുവഴികളില്ല -എ.ആർ. റഹ്​മാൻ

    വിജയത്തിലേക്ക്​ കുറുക്കുവഴികളില്ല -എ.ആർ. റഹ്​മാൻ
    അബൂദബിയിൽ നടന്ന ശൈഖ്​ സായിദ്​ ഫെസ്റ്റിവലിൽ

    എ.ആർ. റഹ്​മാൻ

    ദുബൈ: സംഗീത രംഗത്ത്​ നിർമിത ബുദ്ധി (എ.​ഐ)യുടെ കുറുക്കുവഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സ്​റ്റേജുകളിൽ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന്​ പ്രുമുഖ സംഗീത സംവിധായകൻ എ.ആർ. റഹ്​മാൻ. യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ‘ജമാൽ ദി സോങ്​ ഓഫ്​ ഹോപ്പ്​’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    അംഗീതജ്ഞർ വിജയിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. വിജയത്തിന്​ കുറക്കുവഴികൾ ഇല്ല. സംഗീതം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ്​ എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്​. സഹവർത്തിത്വമാണ്​ യു.എ.ഇയുടെ സൗന്ദര്യമെന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്ന്​ പറഞ്ഞു.ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്​സുമായി ചേർന്നാണ്​ ‘ജമാൽ ദി സോങ്​ ഓഫ്​ ഹോപ്പ്​’ പുറത്തിറക്കിയത്​.

    അബൂദബിയിൽ നടന്ന സായിദ്​ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ‘ജമാൽ ദി സോങ്​ ഓഫ്​ ഹോപ്പ്’ ആദ്യമായി വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.​ റഹ്​മാന്​ ആദരമർപ്പിച്ച്​ പ്രത്യേക വെടിക്കെട്ടും നടത്തിയിരുന്നു. സ്ലംഡോഗ് മില്യണയറിലെ ‘ജയ് ഹോ’ ഗാനത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട്.

