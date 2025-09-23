Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതി​യോ​ള​ജി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:22 AM IST

    തി​യോ​ള​ജി ബി​രു​ദ​ദാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    തി​യോ​ള​ജി ബി​രു​ദ​ദാ​നം
    cancel
    camera_alt

    വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്‍റ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് തി​യോ​ള​ജി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്​

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്‍റ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് തി​യോ​ള​ജി​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​നം ന​ട​ന്നു. റ​വ. ഡോ. ​സ്റ്റാ​ലി​ൻ കെ. ​തോ​മ​സ് (ഐ.​എ.​ടി.​എ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), റ​വ.​ഡോ. ജെ​യിം​സ് ആ​ൻ​ട്രു വി​ൽ‌​സ​ൺ, കാ​ന​ഡ (ഐ.​എ.​ടി.​എ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് ദൈ​വ​സ​ഭ​യു​ടെ (ഐ.​പി.​സി) അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​ക ബൈ​ബി​ൾ കോ​ള​ജാ​ണ് വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്‍റ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് തി​യോ​ള​ജി. മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് തി​യോ​ള​ജി, മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഡി​വി​നി​റ്റി, ബാ​ച്‌​ല​ർ ഓ​ഫ് തി​യോ​ള​ജി എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ള​ജ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​വ. ഡോ. ​വി​ൽ‌​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കോ​ഴ്സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ റ​വ. റോ​യ് ജോ​ർ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 0504814789, 0504993954.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:degreeuae-uae newstheologygulf news malayalam
    News Summary - Theology degree
    Similar News
    Next Story
    X