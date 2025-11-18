Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈയിൽ ലോകത്തെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:25 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:25 PM IST

    ദുബൈയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വിപണി​ വരുന്നു; 2.2 കോടി ചതുരശ്രയടിയിലാണ്​ ഓട്ടോ മാർക്കറ്റ്​ നിർമിക്കുക

    text_fields
    bookmark_border
    largest,car,market ,Dubai, ദുബൈ, കാർ,
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ്​ മക്​തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വിപണി നിർമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ദുബൈ. 2.2 കോടി ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ്​​ വമ്പൻ ഓട്ടോ മാർക്കറ്റ്​ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. ഉപഭോക്​താക്കൾ, കാർ നിർമാതാക്കൾ, വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക്​ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷനായി ദുബൈയെ മാറ്റുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ദുബൈ ഉപ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മക്​തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ്​ ദുബൈ ഓട്ടോ മാർക്കറ്റ്​​ വികസന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്​.

    ഡി.പി വേൾഡിനാണ്​ നിർമാണ ചുമതല. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ ഒരേ സമയം എട്ട്​ ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകും. 1,500ലധികം കാർ ഷോറൂമുകൾ, ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർക്ക്​ ഷോപ്പ്​ മേഖലകൾ, വെയർഹൗസുകൾ, ബഹുനില​ പാർക്കിങ് കെട്ടിടങ്ങൾ​, ലേല കേന്ദ്രങ്ങൾ, കൺവെൻഷൻ സെന്‍റർ, ചെറുകിട, എഫ്​.ആൻഡ്​ ബി ഇടങ്ങൾ എന്നിവ ഓട്ടോ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും.

    കാർ വിൽപന, ലോജിസ്റ്റിക്സ്​, വ്യവസായ സേവനങ്ങൾ എന്നിവക്കായുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമായി എമിറേറ്റിലെ കാർ വിപണിയെ ഉയർത്തുകയെന്ന യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ്​ പുതിയ വികസന പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​.

    ചടങ്ങിൽ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ വിഷ്വൽ ബ്രാൻഡ്​ ഐഡന്‍റിറ്റിയും ​ശൈഖ്​ മക്​തൂം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. കൂടാതെ 2.2 കോടി ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഡി.പി വേൾഡിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നൂതനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആഗോള ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ ശൃംഖല എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലോകത്ത്​ അതിവേഗം വളരുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ്​ ട്രേഡ്​ ഹബ്ബുകളിൽ ഒന്നായി ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാവും ദുബൈ ഓട്ടോ മാർക്ക്​ എന്ന്​ ശൈഖ്​ മക്​തൂം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE NewsDP World
    News Summary - The world's largest car market is coming to Dubai; The auto market will be built on 22 million square feet
    Similar News
    Next Story
    X