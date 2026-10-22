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    റോബോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വില്ല ഒരുങ്ങുന്നു; ദുബൈയിൽ

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    റോബോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വില്ല ഒരുങ്ങുന്നു; ദുബൈയിൽ
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    ദുബൈ: കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണമായും റോബോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്നൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ച്​ ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു കാലം ഇങ്ങെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന്​ വ്യക്​തമാക്കുകയാണ്​ ദുബൈ. ലോകത്തിൽ റോബോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്ന വില്ല ദുബൈയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്​. നിർമാണ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് റോബോട്ടിക് നിർമാണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വില്ല നിർമിക്കാൻ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു.

    ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഈ പദ്ധതിക്കായി 25ലധികം പ്രമുഖ കമ്പനികളും പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സർവകലാശാലകളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും കൈകോർക്കുകയാണ്​. നിർമാണ രംഗത്ത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നൂതന സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    ചുമരുകൾ കെട്ടുക, കോൺക്രീറ്റ് പ്രിന്‍റിങ്​ ചെയ്യുക, വെൽഡിങ്​, ഡ്രില്ലിംഗ്, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്‌ലിങ്​ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ നിർമാണ വേഗത വർധിപ്പിക്കാനും ചെലവ് കുറക്കാനും വസ്തുക്കൾ പാഴാകുന്നത്​ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    ഈ പദ്ധതി വെറുമൊരു വില്ല നിർമാണത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല. ഭാവിയിലെ റോബോട്ടിക് നിർമാണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള യഥാർഥ പരീക്ഷണശാലയായാണ് ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആധുനിക ഡിസൈനിലുള്ള ലെയേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകളും വലിയ ഗ്ലാസ് ജനലുകളും പൂന്തോട്ടവുമുള്ള അത്യാകർഷകമായ ത്രീഡി-പ്രിന്‍റഡ് വില്ലകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - The world's first villa built by robots is getting ready
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