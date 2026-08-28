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    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 11:27 AM IST

    തിരുവോണത്തിളക്കത്തിൽ പ്രവാസലോകം

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    തിരുവോണത്തിളക്കത്തിൽ പ്രവാസലോകം
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    ദുബൈ: അവധിക്കിടയിലും ആവേശത്തിനൊട്ടും കുറവില്ലാതെ പ്രവാസി മലയാളികൾ തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റു. ബുധനാഴ്ചയാണ്​ തിരുവോണമെന്നതിനാൽ, യു.എ.ഇയിൽ ജോലിക്കാർക്ക്​ അവധിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരും അവധിയെടുത്ത്​ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ജോലിക്കിടയിലായിരുന്നു മറ്റു പലരുടെയും ആഘോഷം. റെസ്റ്റോറന്‍റിലും, പാർസലായി വരുത്തിച്ച്​ ജോലി സ്ഥലത്തും താമസസ്ഥലത്തുമൊക്കെയായിരുന്നു മിക്ക പ്രവാസികളുടെയും തിരുവോണ സദ്യ.

    യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. ദീപക്​ മിത്തൽ യു.എ.ഇയിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഓ​ണാശംസകൾ നേർന്നു. ‘ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് വേറിട്ടൊരു ഭംഗിയാണ്. പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിയതും സാംസ്കാരിക സമ്പന്നവുമായ ഈ ആഘോഷം, ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്ന ഒന്നാണ്​. ഈ ഓണ നാളിൽ, നമ്മെ വേരുകളോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ഒന്നാക്കി നിർത്തുന്ന ആ പങ്കുവെക്കലിന്‍റെ മഹിമയെയും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ!’ -എംബസി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.

    ദുബൈ കോൺസുൽ ജനറൽ ഡോ. എമ്മാദി വിഷ്​ണുവർധൻ റെഡ്​ഡി എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേർന്നു. ആഹ്ലാദകരമായ ഈ ആഘോഷം എല്ലാവരിലും സമത്വം, സമൃദ്ധി, സാഹോദര്യം, സഹവർത്തിത്വം, ഐക്യം തുടങ്ങിയ നന്മകളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കട്ടെയന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

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    TAGS:festivalkeralamgulfUAEthiruvonam
    News Summary - The world of exile in Thiruvonathilaka
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