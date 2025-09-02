Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 9:00 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി

    മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി
    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി. അ​ത്തം ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം ദി​വ​സ​ത്തെ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി​യും ആ​ർ​പ്പ് വി​ളി​ക​ളും പാ​യ​സ​വി​ത​ര​ണ​വും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ​മാ​ജം വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലാ​ലി സാം​സ​ൺ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷീ​ന ഫാ​ത്തി​മ, ചി​ലു സൂ​സ​ൻ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി, സാ​ജ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    UAE News onam celebrations Abu Dhabi Malayali Society Onam flowers
