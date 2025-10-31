Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:12 AM IST

    ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​നോ​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീം ​സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ർ നോ​ൺ റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​നോ​റ) യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് ‘എ​നോ​റ സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ്’ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ബി.​എ​സ്.​എ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു​പ​തോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പു​രു​ഷ ഡ​ബ്ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​തി​ൻ-​അ​രു​ൺ സ​ഖ്യം കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഷ​ഹ്സാ​ദ്-​ഹു​ബൈ​ബ് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ എ​നോ​റ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി എം. ​അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് പാ​റ​യി​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​രി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റ​സാ​ഖ്, സു​ബി​ൻ, സ​മ​ദ്, അ​ന​സ്, റെ​ക്സ്, ന​ജീ​ബ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഷി​ബു, മെ​ഹ​റൂ​ഫ്, റ​ഷീ​ദ്, ജം​ഷീ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ്, ഫ​ർ​ഷാ​ദ്, സാ​ദി​ഖ്, ന​ദീം, ശ​നീ​ബ്, ഫി​റോ​സ്, കാ​സിം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - The winning team of the badminton tournament organized by Enora with the organizers
