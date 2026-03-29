    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 March 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 8:10 AM IST

    അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ അവസാനിച്ചു

    സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്​
    അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ അവസാനിച്ചു
    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുദിവസമായി രാജ്യത്ത്​ തുടരുന്ന അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ അവസാനിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും​ ദേശീയ അടിയന്തര ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും (എൻ.സി.ഇ.എം.എ) സംയുക്​തമായി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം കാലാവസ്ഥ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്​ മാറിയതായും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾ പ​ങ്കെടുത്ത സംയുക്​ത യോഗത്തിന്​ ശേഷമാണ്​ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്​.

    കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച സന്നദ്ധതയും ധ്രുത പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളും സംഘം നന്ദി അറിയിച്ചു. സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെയും ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടതിന്‍റെയും പ്രധാന്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സഹകരണത്തിലൂ​ടെ സമൂഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊതു സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംയോജിത പ്രതികരണം സഹായിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    TAGS:newsWeathergulfUAE
    News Summary - The unstable weather is over.
