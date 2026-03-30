യു.എ.ഇ ഇന്ന്​ 11 മിസൈലുകളും 27ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 30 March 2026 7:12 PM IST
Updated Ondate_range 30 March 2026 7:20 PM IST
യു.എ.ഇ ഇന്ന് 11 മിസൈലുകളും 27ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - The UAE intercepted 11 missiles and 27 drones today
ദുബൈ: തിങ്കളാഴ്ച ഇറാനിൽ നിന്ന് യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ച 11 മിസൈലുകളും 27ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചു. അതേസമയം രാജ്യത്ത് അപകടങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. രാജ്യത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ 425 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 15 ക്രൂസ് മിസൈലുകളും 1941 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ആകെ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 178 ആണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
