    U.A.E
    date_range 30 March 2026 7:12 PM IST
    date_range 30 March 2026 7:20 PM IST

    യു.എ.ഇ ഇന്ന്​ 11 മിസൈലുകളും 27ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചു

    ദുബൈ: തിങ്കളാഴ്ച ഇറാനിൽ നിന്ന്​ യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ച 11 മിസൈലുകളും 27ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചു. അതേസമയം രാജ്യത്ത്​ അപകടങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. രാജ്യത്ത്​ സംഘർഷാവസ്ഥ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ 425 ബാലിസ്റ്റിക്​ മിസൈലുകളും 15 ക്രൂസ്​ മിസൈലുകളും 1941 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. രാജ്യത്ത്​ ആകെ പരി​ക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 178 ആണ്​.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    TAGS:MissileDefencedronesUAE
    News Summary - The UAE intercepted 11 missiles and 27 drones today
