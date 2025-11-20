Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:55 AM IST

    കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ നാ​ലാ​മ​ത്‌ സ്‌​നേ​ഹ​വീ​ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ നാ​ലാ​മ​ത്‌ സ്‌​നേ​ഹ​വീ​ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: കാ​സ​ർ​കോ​ട‌് കു​ണ്ടം​കു​ഴി സ്‌​കൂ​ള്‍ പൂ​ര്‍വ വി​ദ്യാ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ ‘പൂ​വി​ളി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ര്‍ജ മി​യാ മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നാ​ലാ​മ​ത്‌ സ്‌​നേ​ഹ വീ​ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വ​നി​ത വി​ങ്‌ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജി​ത്ത്‌ അ​രീ​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഷീ​ലാ പോ​ള്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്‌, മു​ന്‍ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, കൂ​ട്ടം ചാ​രി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ രാ​ഘ​വ​ന്‍ ന​മ്പ്യാ​ര്‍, ഓ​ഡി​റ്റ​ര്‍ സൂ​ര​ജ്‌ പ​യ​റ്റി​യാ​ല്‍, മു​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​നു നാ​യ​ര്‍, വേ​ണു ഗോ​പാ​ല്‍ മു​ല്ല​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജേ​ഷ്‌ ബീം​ബു​ങ്കാ​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സു​ധീ​ഷ്‌ കു​ണ്ടം​പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ കൃ​ഷ്‌​ണ​കു​മാ​ര്‍ കാ​ക്കോ​ട്ട​മ്മ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കൂ​ട്ടം യു.​എ.​ഇ നി​മി​ച്ചു​ന​ല്‍കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്‌ സ്‌​നേ​ഹ​വീ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ പാ​ല​ക്ക​ലും വ​നി​ത വി​ങ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ഷീ​ലാ പോ​ളും നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. വ​നി​ത വി​ങ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​റാ​യി ബി​ന്ദു കെ.​ടി. നാ​യ​ര്‍, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യി നി​ഷ ര​ത്നാ​ക​ര​ന്‍, പ്രീ​ത മാ​ധ​വ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​ണ്ട​ര്‍ 17 പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീ​മി​ലേ​ക്ക്‌ സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ച ഗാ​യ​ത്രി മ​നോ​ഹ​റി​നു​മു​ള്ള സ്‌​നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ട്ടം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

