Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:07 AM IST

    സാ​ങ്കേതികവിദ്യ രംഗത്തെ മഹാമേളക്ക്​​ ഇന്ന്​ തുടക്കം

    ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ 17 വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ മേ​ള
    Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum Arrives
    ദു​ബൈ ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഡ്​ നോ​ർ​ത്ത് സ്റ്റാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ള​യാ​യ ജൈ​ടെക്സി​ന്‍റെ 45ാമ​ത്​ പ​തി​പ്പി​ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ​ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ഇ​ത്ത​വ​ണ 180 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 6800 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ, 2000 സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, 1200 നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്​ മി​ഷ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചു മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം. അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ രം​ഗ​​ത്തെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ, സ്ഥാ​പ​ക​ർ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്​ സം​രം​ഭ​ക​ർ, വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളും സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ), ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ ​ആ​ൻ​ഡ്, യു.​എ.​ഇ ​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്, ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി 400ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ൻ വേ​രി​യ​ബ്​​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ 25 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഡ്​ നോ​ർ​ത്ത് സ്റ്റാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 10ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ​ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദു​ബൈ​യി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഡ് നോ​ർ​ത്ത് സ്റ്റാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

