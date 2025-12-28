Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:16 PM IST

    കശ്മീരിലെ മഞ്ഞിൻ കിനാവുകൾ

    കശ്മീരിലെ മഞ്ഞിൻ കിനാവുകൾ
    ശ്രീ​ന​ഗ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഞ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ചി​രി​യോ​ടെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ​ ബി​ലാ​ൽ​ഭാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യും ക​രു​ത​ലും കാ​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ക​ഥ​ക​ളും ച​രി​ത്രം പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലും യാ​ത്ര​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​ദ്യ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കി

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബു​മൊ​ത്തു​ള്ള ഭൂ​മി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ഗ​മാ​യ ക​ശ്മീ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര. പ്രി​യ​ത​മ​നൊ​പ്പം പൊ​ന്നോ​മ​ന​യും ഉ​മ്മി​യും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ യാ​ത്ര​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​ര്യ​ത കൂ​ട്ടി. ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം പ​റ​യു​ന്ന​രു​മ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്​ ചി​റ​ക്​ മു​ള​ച്ച​ അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​നു​ള്ള മ​ന​സി​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം ഓ​രോ ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും നി​ഴ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽനി​ന്ന്​ ക​ശ്​​മീ​രി​ലേ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽനി​ന്ന്​ വേ​ണം ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ക​യ​റാ​ൻ.

    ഏ​താ​ണ്ട്​ നാ​ല്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ്​ വി​മാ​നം ഡ​ൽ​ഹി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വി​ടെ ചെ​റി​യൊ​രു ഇ​ട​വേ​ള. അ​തി​നി​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​കം കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്​ വീ​ണ്ടും വി​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു, നേ​രെ ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലേ​ക്ക്. മ​ഞ്ഞു​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി വി​മാ​നം ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ പ​റ​ന്നു​പൊ​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ താ​ഴേ പ്ര​കൃ​തി കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ മാ​യാ​ജാ​ലം തീ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞും മ​ല​യും അ​രു​വി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി സി​നി​മ​ക​ളി​ലും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ട്ട​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. ശ്രീ​ന​ഗ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഞ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ചി​രി​യോ​ടെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ​ ബി​ലാ​ൽ​ഭാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യും ക​രു​ത​ലും കാ​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ക​ഥ​ക​ളും ച​രി​ത്രം പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലും യാ​ത്ര​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​ദ്യ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ യാ​ത്ര കാ​ര​ണം ന​ല്ല വി​ശ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ന​ല്ലൊ​രു ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ത​ന​ത്​ രു​ചി​യൂ​റു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം അ​ക​ത്താ​ക്കി. അ​വി​ടെ അ​ധി​ക​സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര​ണം ക​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്​ വെ​മ്പ​ൽ​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നേ​രെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക്. ഒ​ന്ന്​ ഫ്ര​ഷാ​യ ശേ​ഷം ക​ശ്മീ​രി​ലെ മ​ഞ്ഞി​ൽ​ക​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന ദാ​ൽ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​നി​റ​ങ്ങി. അ​ക​ലെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​​ൾ​ക്കാ​യി കാ​തോ​ർ​ത്ത്​​ തോ​ണി​ക​ൾ നി​ര​നി​ര​യാ​യി നി​ൽ​പു​ണ്ട്. ദാ​ൽ ത​ടാ​കം ചു​റ്റി​ക്കാ​ണാ​ൻ ന​മു​ക്ക്​ തോ​ണി​ക​ൾ ബു​ക്​ ചെ​യ്യാം. വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ര​ൻ മു​സ്ത​ഫ​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഊ​ളി​യി​ട്ടു. ത​ണു​ത്ത, ശാ​ന്ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ​ഞ്ചി​യാ​ത്ര ഏ​റെ ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തോ​ണി​ക​ളോ​ട്​ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ക​ശ്മീ​രി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​വും കൗ​തു​ക​ര​വു​മാ​യി തോ​ന്നി. ചെ​റു ത​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മ​ധു​ര​മൂ​റും പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, ക​ശ്മീ​രി സ്റ്റൈ​ലി​ൽ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ, ത​ന​ത്​ കാ​ശ്മീ​ർ കാ​വ​യും ക​മ്മ​ലു​ക​ളും, മാ​ല​ക​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. ഇ​വ​രെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന്​ ആ ​ചെ​റു പ​ട്ട​ണ​ത്തെ അ​ന​ൽ​പ​മ​ല്ലാ​ത്ത തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഓ​ളം ത​ള്ളു​ന്ന ദാ​ൽ ത​ടാ​ക​ത്തെ തു​ഴ​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി വ​ഞ്ചി പ​തു​ക്കെ മ​റു​ക​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ട​ലാ​സി​ന്മേ​ൽ പാ​ട​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ വി​രി​യു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​ന്ത​മാ​യ ആ​ഴം, പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ചു​ണ്ട​ന​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​രു സ്വ​പ്ന സ​മാ​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ദാ​ലി​ന്‍റെ സ്​​നേ​ഹ ചും​ബ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം, ഒ​രു ചെ​റു ത​ട്ടു​ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ചൂ​ട​ൻ നൂ​ഡി​ൽ​സും ബ്രെ​ഡും ഓം​ല​റ്റും ക​ഴി​ച്ചു. ​ക​ശ്മീ​രി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​ണി​വ. വ​ലി​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി സ​മ​യം ക​ള​യാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ചു​രു​ങ്ങി​യ ചെ​ല​വി​ൽ വി​​ശ​പ്പ​ട​ക്കാ​വു​ന്ന ന​ല്ലൊ​രു ഓ​പ്​​ഷ​ൻ.

    വ​ഞ്ചി​മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വ​ശ​ത്താ​യി കാ​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ക​ൾ കാ​ണാം. അ​തി​ലൊ​ന്ന്​ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത്​ അ​ഷ്റ​ഫി​ന്‍റെ​താ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​​ർ​ക്ക്​ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ള​മാ​യ പു​ഞ്ചി​രി സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​ സുസ്വാഗതമോതുകയാണയാൾ. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ശ്മീ​രി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു സെ​ൽ​വ​ർ ഞാ​ൻ എ​ന്‍റെ ഉ​മ്മ​പൂ​വി​നാ​യി വാ​ങ്ങി. വ​ഞ്ചി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്, ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി, മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ക​ഴ്ച​ക​ളും ഭം​ഗി​യു​ള്ള​താ​ണ്. പ​റ്റു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ഫോ​ണി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി, ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ലോ?.

    വ​ഞ്ചി തി​രി​കെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു, 30 മി​നി​ട്ടി​നു ശേ​ഷം പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത നി​റ​ഞ്ഞ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്കി നി​ർ​ത്തി മു​സ്ത​ഫ സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞ്​ പി​രി​ഞ്ഞു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. കു​ളി​ച്ച്​ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി, വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ശ്മീ​രി ഡി​ന്ന​റും ക​ഴി​ച്ച്​ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​യ​ങ്ങി​വീ​ണു.

    മ​ഞ്ഞ്​ പു​ത​ച്ച്​ ഗു​ൽ​മാ​ർ​ഗ്​

    ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ അ​ധി​ക സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ടാ​തെ രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഗു​ൽ​മ​ർ​ഗി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ഹോ​ട്ട​ലി​ൽനി​ന്ന് ഗു​ൽ​മാ​ർ​ഗി​ലേ​ക്ക്​ കു​റ​ച്ച​ധി​കം ദൂ​ര​മു​ണ്ട്. ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ താ​ഴ്ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​പ്പ്​ എ​വി​ടെ നി​ന്നോ ഇ​ര​ച്ചു ക​യ​റു​ന്നു​ണ്ട്​. ചു​റ്റി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ടു​ക​ൾ, അ​ങ്ങ​ക​ലെ മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ​മ​ല​നി​ര​ക​ൾ. കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​പ്പൂ​ങ്കാ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം അ​തി​വേ​ഗം കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ ബി​ലാ​ൽ ഭാ​യ്​ ഹി​ന്ദി​യി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗു​ൽ​മ​ർ​ഗി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത് മ​രം കോ​ച്ചു​ന്ന ത​ണു​പ്പാ​ണ്​. ക​ട്ടി​യു​ള്ള ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ അ​ൽ​പം ആ​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ത​ണു​പ്പ​ക​റ്റാ​ൻ ഒ​രു ചൂ​ട​ൻ ചാ​യ വാ​ങ്ങി. ആ​കാ​ശം ക​ണ​ക്കെ മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ കേ​ബി​ൾ കാ​റി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര. അ​തി​നാ​യി മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​നം ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ട്ട​റ​ഞ്ഞ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞ്​ വീ​ണ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ, ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ, ത​ണു​പ്പ് എ​ല്ലാം ഒ​രു സ്വ​പ്ന സ​മാ​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്​ കേ​ബി​ൾ കാ​റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സ്റ്റേ​ജി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം വി​വ​ര​ണാ​ധീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ഗ്ഗം​ത​ന്നെ! ചു​റ്റി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. ചി​ല​ർ വീ​ഡി​യോ​ക​ളും പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളും വി​ട്ടി​ല്ല കു​റ​ച്ച​ധി​കം ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തി.

    അ​വി​ടെ നി​ന്നും ലെ​വ​ൽ ടു​വി​ലേ​ക്ക് കേ​ബി​ൾ കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. മ​ഞ്ഞു മൂ​ടി​യ മ​ല​നി​ര​ക​ളാ​ണ്​ എ​ങ്ങും. ചു​റ്റും മ​ഞ്ഞു​വീ​ണ പാ​ത​ക​ളും കാ​ണാം. ശ​രീ​രം മു​ഴു​വ​നാ​യും ത​ണു​പ്പി​ൽ മു​ങ്ങി. സ്വ​ർ​ഗ്ഗം നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം. ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ ഒ​തു​ക്കാ​വു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​വ. രാ​ത്രി സ്ട്രീ​റ്റ്ഫു​ഡും പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. മ​ട്ട​നും ചി​ക്ക​നും, മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഗു​ലാ​ബ് ജാ​മു​ൻ അ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ങ്ങി വൈി​വ​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രു​ചി​വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ. പി​റ്റേ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ പെ​ഹ​ൽ​ഗാ​മ​വി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. മ​ഞ്ഞും പ​ച്ച​പ്പും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു സ്വ​പ്ന​സ​മാ​ന​മാ​യ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക്. യാ​ത്ര​യു​ടെ ആ​ദ്യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ, ആ​പ്പി​ളി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​മു​ള്ള മ​ണ​വും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ച്ച​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളും ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യം മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്നു. ചെ​മ്മ​രി​യാ​ടി​ൻ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​പ്പി​ൾ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചു​വ​ന്നു തു​ടു​ത്ത ആ​പ്പി​ളു​ക​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ബി​ലാ​ൽ ഭാ​യ്​ വ​ണ്ടി​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, പ്രി​യ​ത​മ​ൻ ആ ​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഫോ​ണി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​ൽ​പ ദൂ​രം പി​ന്നി​ട്ട്​ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ കു​തി​ര സ​വാ​രി​ക്ക​ടു​ത്തെ​ത്തി. ഞ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​കു​തി​ര​ക​ളെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഉ​ള്ളി​ൽ പേ​ടി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​മ്മ​യും ഞാ​നും ഒ​രു വി​ധം കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി​പ്പ​റ്റി. മ​ഞ്ഞി​ൻ മ​ല​ക​ളെ കീ​റി​മു​റി​ച്ച്​ കു​തി​ര​ക​ൾ പ​തു​ക്കെ സ​വാ​രി തു​ട​ങ്ങി. ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ്​ പു​ത​ച്ച്​ കി​ട​ക്കു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പൊ​ട്ട​കു​ന്നു​ക​ളാ​യി മാ​റും. കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന്​ ക​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ഭം​ഗി ആ​വോ​ളം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​പ്പി​ന്‍റെ പ​ക​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം മ​ന​സ്സി​ൽ​പ​തി​ഞ്ഞു. കു​തി​ര​സ​വാ​രി അ​വ​സാ​നി​ച്ച്, ന​ദീ​തീ​ര​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി, കു​റ​ച്ച്​ സ​മ​യം ന​ദി​യു​ടെ ഓ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളെ ത​ലോ​ടി. പി​ന്നീ​ട്, ആ​പ്പി​ൾ തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. സ്വ​ർ​ഗ്ഗ സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. മ​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​യെ ചു​വ​പ്പും മ​ഞ്ഞ​യു​മാ​യ ആ​പ്പി​ളു​ക​ൾ. ചി​ല​ത്​ താ​ഴേ വീ​ണു​കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ധു​ര​മൂ​റും ആ​പ്പി​ൾ ജ്യൂ​സും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ച്ചാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​റ്റേ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ സീ​റോ ഡി​ഗ്രി​യി​ലെ മ​ല​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ യാ​ത്ര. പേ​രു കേ​ൾ​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മ​ന​സ്സ്​ ത​ണു​ത്ത്​ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​വി​സ്മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി. വ​ണ്ടി മ​ല​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ചു​റ്റും മ​ഞ്ഞു വീ​ണ മ​ല​നി​ര​ക​ളും ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം മ​ഞ്ഞു​മ​ല​ക​ളി​ൽ വീ​ണ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും ശ​രീ​ര​ത്തെ വി​റ​പ്പി​ച്ചു വെ​ങ്കി​ലും, ഹൃ​ദ​യം ആ​ശ്വാ​സ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. സീ​റോ ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം, സോ​നാ​മാ​ഗ്​ വ​ഴി യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ങ്ങും മ​ഞ്ഞ്​​മൂ​ടി​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ട​ക്ക്​ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ കു​റ​ച്ചു സ​മ​യം വി​രു​ന്നാ​യി. ചൂ​ട​ൻ കാ​ശ്മീ​രി വി​വ​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. വ​യ​റും മ​ന​സും ​ഒ​രു പോ​ലെ നി​റ​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. ശ​രീ​രം ത​ണു​പ്പു കൊ​ണ്ട്​ മ​ര​വി​ച്ചി​ട്ടും മ​ന​സ്സി​ലെ ആ​ഹ്ലാ​ദം തി​ര​യ​ടി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ശ്മീ​ർ തെ​ര​വു​ക​ൾ​ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ലും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്​ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശാ​ല​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ആ​ദ്യം ദ​ർ​ഗ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും വൃ​ദ്ധ​രും ഒ​ക്കെ അ​വി​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ മു​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി​ലാ​ൽ ഭാ​യി​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി കു​റ​ച്ച്​ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കാ​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വാ​ൾ​ന​ട്ട് ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും അ​ൽ​പം വാ​ൾ​ന​ട്ടും​വാ​ങ്ങി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​ലും, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ​യും മ​ധു​ര​ഭ​രി​ത​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളോ​ടെ നേ​രെ തി​രി​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ശ്രീ​ന​ഗ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്. ബി​ലാ​ൽ ഭാ​യി​യോ​ടെ്​ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു പി​രി​ഞ്ഞു. കാ​ശ്മീ​രി​ന്‍റെ ത​ണു​പ്പും സ്വ​ർ​ഗ​സ​മാ​ന​മാ​യ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും നി​ഷ്​​ക​ള​ങ്ക​മാ​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സി​ൽ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​പ്പു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു യാ​ത്ര​ക്ക്​ വ​ട്ടം​കൂ​ട്ടു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളെ താ​ലോ​ലി​ക്കാം.

    TAGS:gulfnewsUAEKashmir
    News Summary - The snow-capped peaks of Kashmir
