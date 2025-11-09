Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 9 Nov 2025 8:07 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 8:07 AM IST

    ‘ഒ​രി​ത​ളി​ന്റെ ത​ണ​ൽ’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    'ഒ​രി​ത​ളി​ന്റെ ത​ണ​ൽ' പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘ഒ​രി​ത​ളി​ന്റെ ത​ണ​ൽ’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: സി.​പി. ജ​ലീ​ലി​ന്റെ ‘ഒ​രി​ത​ളി​ന്റെ ത​ണ​ൽ’ എ​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന വ​ഴി​യി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എം.​ജി. പു​ഷ്പാ​ക​ര​ൻ പു​സ്ത​കം അ​യ്യൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​യ്യൂ​ർ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്‌, അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം, കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​മോ​ദ് മ​ഹ​ജ​ൻ, നാ​സ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എം അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, ഷീ​ല പോ​ൾ, ഓ​ല​ക്കാ​ട​ൻ ചാ​ക്കോ, സ​ക​രി​യ പാ​റ​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സി.​പി ജ​ലീ​ൽ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

