    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:39 AM IST

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ റി​യാ​ദ് സം​ഗീ​ത വാ​രാ​ഘോ​ഷം​ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലുമു​ത​ൽ 13വ​രെ

    സം​ഗീ​തം, സം​സ്കാ​രം,നൂ​ത​ന​ത്വം ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മം
    ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ റി​യാ​ദ് സം​ഗീ​ത വാ​രാ​ഘോ​ഷം​ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലുമു​ത​ൽ 13വ​രെ
    നേ​ര​ത്തെ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ റി​യാ​ദ് മ്യൂ​സി​ക് വീ​ക്കി​​ന്റെ ഒ​ന്നാം

    പ​തി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ‘റി​യാ​ദ് മ്യൂ​സി​ക് വീ​ക്കി’​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ 13വ​രെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും. സം​ഗീ​തം, സം​സ്കാ​രം, നൂ​ത​ന​ത്വം എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ആ​ഗോ​ള ആ​ഘോ​ഷം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    സൗ​ദി മ്യൂ​സി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സൗ​ദി സം​ഗീ​ത രം​ഗ​ത്തി​​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സ്പ​ന്ദ​നം ലോ​കം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് റി​യാ​ദ് മ്യൂ​സി​ക് വീ​ക്കെ​ന്ന് മ്യൂ​സി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ പോ​ൾ പ​സി​ഫി​ക്കോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ​യും, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഗീ​ത ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ക​രി​യ​ർ പാ​ത​ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വ​ള​ർ​ച്ച​യും ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് റി​യാ​ദ് മ്യൂ​സി​ക് വീ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ ഗ്രൂ​പ്, എം.​ഡി.​എ​ൽ ബീ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള ഈ ​പ​തി​പ്പി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ൾ, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​ക് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെന്റ്​ ഫോ​റം, മ്യൂ​സി​ക് മേ​ക്കേ​ഴ്സ്​ സ​മ്മി​റ്റ്, എ​ക്‌​സ്.​പി ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ട്ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ഗ​സ്​​റ്റ്​ ഹൗ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി റി​യാ​ദി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​ട്രാ​ക്ടീ​വ് സം​ഗീ​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​ഗീ​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഫോ​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​തി​ഭ, പ്രോ​ഡ​ക്ഷ​ൻ, നൂ​ത​ന​ത്വം, സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നീ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന തൂ​ണു​ക​ളി​ലാ​ണ് റി​യാ​ദ് മ്യൂ​സി​ക് വീ​ക്ക് 2025 രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഗീ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​ഉ​ദ്യ​മം, സംഗീത മേ​ഖ​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ്. ഇ​ത് വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്രോ​ഡ​ക്ഷ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു സു​സ്ഥി​ര സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

