Madhyamam
    U.A.E
    date_range 14 Dec 2025 1:44 PM IST
    14 Dec 2025 1:44 PM IST

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ക​ൽ​ബ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ ഉ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്​ സ​മാ​പി​ക്കും

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത 37 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ ​
    Kalba Date and Honey Festival
    ഷാ​ർ​ജ: ഡി​സം​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ബീ​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ക​ൽ​ബ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ ഉ​ത്സ​വം​ ഇ​ന്ന്​ സ​മാ​പി​ക്കും. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ജാ​സ്മി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ക​ൽ​ബ ഡേ​റ്റ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 37 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ക​ൽ​ബ​യി​ലെ ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ല​വ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ഹൈ​തം ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ, സാം​സ്ക​രി​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, പാ​ച​ക കോ​ർ​ണ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ൽ​ബ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക സം​സ്കാ​രം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളും തേ​നും രു​ചി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ക​ൽ​ബ ​ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ ഉ​ത്സ​വ​മെ​ന്ന്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ജാ​സ്മി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തേ​നു​ക​ളെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രേ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    News Summary - The second Kalba Date and Honey Festival will conclude today
