cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്കാ​യി 2025-2026 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പു​തി​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ ക​ല​ണ്ട​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ക​ല​ണ്ട​റി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മാ​നു​ഷി​ക വി​ക​സ​ന കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി.2025 ആ​ഗ​സ്ത് 25നാ​ണ് സ്‌​കൂ​ള്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക. ആ​ദ്യ ടേം ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​മു​ത​ല്‍ 2026 ജ​നു​വ​രി നാ​ല് വ​രെ ശൈ​ത്യ കാ​ല അ​വ​ധി ന​ല്‍കും. ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. വ​സ​ന്ത​കാ​ല അ​വ​ധി 2026 മാ​ര്‍ച്ച് 16 മു​ത​ല്‍ 29 വ​രെ​യാ​ണ്. മാ​ര്‍ച്ച് 30ന് ​സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കും. ഷാ​ര്‍ജ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് വ​സ​ന്ത കാ​ല അ​വ​ധി 2026 മാ​ര്‍ച്ച് 16 മു​ത​ല്‍ 22 വ​രെ​യാ​ണ്. മാ​ര്‍ച്ച് 23 മു​ത​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക. മി​ഡ് ടേം ​അ​വ​ധി 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 13 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ​യാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 20ന് ​സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കും. സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് ടേ​മി​ലെ മി​ഡ് ടേം ​അ​വ​ധി 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11 മു​ത​ല്‍ 15 വ​രെ​യാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16ന് ​ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷം 2026 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഷാ​ര്‍ജ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ 2026 ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക. Show Full Article

News Summary -

The school calendar for the new academic year has been released.