    അ​ല്‍ മി​ര്‍ഫ​ക്കു​സ​മീ​പം റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​ല്‍ മി​ര്‍ഫ​ക്കു​സ​മീ​പം റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ലെ അ​ല്‍ മി​ര്‍ഫ​ക്ക്​ സ​മീ​പം ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ റോ​ഡ് (ഇ11) ​ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന, റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് എ.​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴ് മു​ത​ല്‍ 22 വ​രെ​യാ​ണ് റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ലേ​ര്‍പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ട്രാ​ഫി​ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ യാ​ത്ര നേ​ര​ത്തേ പു​റ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ബ​ദ​ല്‍ പാ​ത​ക​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ.​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - The road near Al Mirfa will be partially closed.
