Madhyamam
    U.A.E
    8 Dec 2025 8:39 AM IST
    8 Dec 2025 8:39 AM IST

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ സി​നി​മ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ സെ​ല​ക്​​ടി​വാ​യ​ത്​ കാ​ര​ണം -ന​ട​ൻ ന​രേ​യ്​​ൻ

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ സി​നി​മ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ സെ​ല​ക്​​ടി​വാ​യ​ത്​ കാ​ര​ണം -ന​ട​ൻ ന​രേ​യ്​​ൻ
    എ​ക്കോ’​യു​ടെ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    ദു​ബൈ: വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ‘എ​ക്കോ’ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ൽ പ്രേ​ക്ഷ​രോ​ട്​ ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ദി​ൻ​ജി​ത്​ അ​യ്യ​ത്താ​ൾ. ചി​ത്രം മൗ​ത്ത്​ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലെ​ത്തി വി​ജ​യി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന​ത്​​ നി​ർ​മാ​താ​വി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ ചി​ത്ര​മാ​യ കി​ഷ്കി​ന്ദാ കാ​ണ്ഡ​വും ഇ​തു​പോ​ലെ വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​െ​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്കോ സി​നി​മി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ​അ​ദ്ദേ​ഹം. മ്ലാ​ത്തി​ച്ചേ​ട​ത്തി, സോ​യി എ​ന്നീ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വെ​ല്ലു​വി​ളി. അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു​പോ​രെ ഓ​ഡി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ അ​ശോ​ക​നെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു പ​സി​ലി​ന്​ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തു പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശി​ന്‍റെ തി​ര​ക്ക​ഥ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ത്​ സി​നി​മ​യാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ സി​നി​മ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. സം​വി​ധാ​ന രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ തി​രി​യാ​ത്ത​ത്​ പി​ന്നീ​ട്​ ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​മോ എ​ന്ന പേ​ടി മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ക​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ബാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്ന്​ ന​ട​ൻ ന​രേ​യ്​​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​ൻ​മാ​രാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, ബി​നു പ​പ്പു, നി​ർ​മാ​താ​വ്​ എം.​ആ​ർ.​കെ ജ​യ​റാം, പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ഷാ​ഫി ചെ​മ്മാ​ട്​ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

