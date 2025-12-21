Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:41 AM IST

    മ​ഴ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു; പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും ബീ​ച്ചു​ക​ളും വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു

    മ​ഴ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു; പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും ബീ​ച്ചു​ക​ളും വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും ബീ​ച്ചു​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്കു കീ​ഴി​ലു​ള്ള പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും ബീ​ച്ചും അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഡി​സം​ബ​ര്‍ 18ന് ​പൊ​തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. മ​ഴ​യും കാ​റ്റും പി​ന്‍വാ​ങ്ങു​ക​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലു​മേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന​നി​യ​ന്ത്ര​ണം നീ​ക്കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഴ അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ൽ​ഐ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ലെ പ​ക​ൽ അ​ധി​ക​വും മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ആ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​വി​ലേ​റെ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഓ​ഫി​സു​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​തി​വു​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ​യും മ​ഴ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    News Summary - The rain has stopped; parks and beaches have reopened
