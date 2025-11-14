Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:28 AM IST

    റോ​ള​യി​ലെ വൃ​ക്ഷം ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​കു​ന്ന ക​വി​താസ​മാ​ഹാ​രം

    റോ​ള​യി​ലെ വൃ​ക്ഷം ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​കു​ന്ന ക​വി​താസ​മാ​ഹാ​രം
    നൗ​ഷാ​ദ് കാ​രാ​ളി​ക്കോ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘റോ​ള’ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ മേ​ല​ടി, ബ​ഷീ​ര്‍ തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: പ​ഴ​യ​കാ​ല ഷാ​ര്‍ജ​യു​ടെ പ്ര​താ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു റോ​ള​യി​ലെ വ​ട​വൃ​ക്ഷം. റോ​ള ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്‍റെ​യി​ടം. എ​ത്ര​യോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കും ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം പ​ക്ഷി​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ള്‍ക്കും ത​ണ​ലേ​കി​യ വ​ട​വൃ​ക്ഷം.

    ആ ​വ​ന്‍വൃ​ക്ഷം കാ​ല​യ​വ​നി​ക​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി ഒ​രു സ്മാ​ര​കം ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​ന്നു. റോ​ള ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ സ്തൂ​പ​ത്തി​ല്‍ തീ​ര്‍ത്ത വൃ​ക്ഷം. ഈ ​വ​ന്‍മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​രാ​ളി​ക്കോ​ണം ത​ന്‍റെ പു​തി​യ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘റോ​ള’.

    റോ​ളയുടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ മേ​ല​ടി, ബ​ഷീ​ര്‍ തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ല്‍, സ​ലീം നൂ​ര്‍, സ​ഹ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ്, അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ര്‍, പി.​ആ​ര്‍. പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. സ​ക്ക​റി​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും അ​റ​ബി​യി​ലു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
