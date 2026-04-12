Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    U.A.E — ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നു
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 April 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 7:57 AM IST

    ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ ദുബൈയിൽ ഗുരുധ്വാരയും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവും തുറന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെ ഗുരുധ്വാരയിൽ പ്രാർഥന നടത്താമെന്ന് ഗുരുനാനാക് ദർബാർ മാനേജ്മെന്‍റ് ഇറക്കിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കി. വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെ ഗുരുധ്വാര പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും 5.30വരെ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സുരക്ഷക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി (സി.ഡി.എ)യുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മാനേജ്മെന്‍റ് അഭ്യർഥിച്ചു.

    വെള്ളിയാഴ്ച ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിലും ആചാര നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെന്‍റ് സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാന്‍റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് ദർശന സമയം. ദർശനവും പൂജയും ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും അവർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ ദുബൈയിലെ സെന്‍റ് മേരീസ് ചർച്ച് തുറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അബൂദബിയിലെ ബാബ്സ് ഹിന്ദു മന്ദിർ ഞായറാഴ്ച മുതൽ തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബൈ ജബൽ അലിയിലെ സെന്‍റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി ചർച്ച് ഏപ്രിൽ 12 ന് തുറക്കും. സെന്‍റ് മേരീസ് കത്തോലിക്ക ചർച്ച് ശനിയാഴ്ച തുറന്നിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsUAE NewsWorshipMiddle East Crisis
    News Summary - The places of worship were opened
    X