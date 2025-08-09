Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതെളിവില്ല: കാർ വാടക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:07 AM IST

    തെളിവില്ല: കാർ വാടക ആവശ്യപ്പെട്ട ഹരജി തള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    18650 ദി​ർ​ഹം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കാ​ർ വാ​ട​ക ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം
    തെളിവില്ല: കാർ വാടക ആവശ്യപ്പെട്ട ഹരജി തള്ളി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ല്‍നി​ന്ന് 18650 ദി​ര്‍ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ര്‍ വാ​ട​ക ക​മ്പ​നി ന​ല്‍കി​യ കേ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി വാ​ണി​ജ്യ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. വാ​ഹ​നം എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി എ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കോ​ട​തി കേ​സ് ത​ള്ളി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ളും അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ഫീ​സു​ക​ളും ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ര്‍ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ക​രാ​റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കും എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ട​ക ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വാ​ദി​ച്ചു. ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള തു​ക​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ 3150 ദി​ര്‍ഹം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ഫീ​സും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ത​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കാ​ര്‍ വാ​ട​ക ക​രാ​ര്‍ നേ​ര​ത്തേ കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി പി​ഴ​ക​ള്‍ ചു​മ​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തും എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്പ​നി ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​മ്പ​നി​ക്ക് എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യ​ത് എ​ന്നാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​യ​തി കേ​സ് ഫ​യ​ലി​ല്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി കേ​സ് ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsCar rentpetition dismissed
    Similar News
    Next Story
    X