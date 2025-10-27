Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:07 PM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും ത​മ്മി​ൽ -കെ.​ആ​ർ. മീ​ര

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും ത​മ്മി​ൽ -കെ.​ആ​ർ. മീ​ര
    cancel
    camera_alt

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം കെ.​ആ​ർ. മീ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന​ത് ര​ണ്ടു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളോ ര​ണ്ടു മ​ത​ങ്ങ​ളോ ര​ണ്ടു പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളോ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്നും നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും ത​മ്മി​ൽ, ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും ത​മ്മി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​ആ​ർ. മീ​ര. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​ക​ളെ താ​ലോ​ലി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തേ​യും മ​നു​ഷ്യ ന​ന്മ​യേ​യും ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​മാ​ധ്യ​മ രീ​തി​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ന്ത- മാ​സ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഗാ​ല​റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കാ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​വ​രു​ത്. ഗാ​ല​റി​യു​ടെ കൈ​യ​ടി​ക്കു വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ദ്ര​ത​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ണം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ക​യും പൊ​രു​തു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ചി​ല സ​മ​യ​ത്തെ ചി​ല​രു​ടെ മൗ​ന​വും ചി​ല സ​മ​യ​ത്തെ ചി​ല​രു​ടെ ആ​ക്രോ​ശ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഭീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​തി​നെ നേ​രി​ടാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി നാം ​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    തു​ല്യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്, തു​ല്യ നീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്, തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രാ​ണോ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ശ​രി​യാ​യ ദി​ശ​യി​ലാ​ണ് താ​നെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നും ഈ ​ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന ക​രു​ത്തെ​ന്നും മീ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ - വൈ​വി​ധ്യം, സാ​ധ്യ​ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ല​യാ​ളം സാ​ഹി​ത്യം, ജെ.​ബി ടോ​ക്ക് ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്നു സെ​ഷ​നു​ക​ളും വ​യ​ലാ​ർ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​രി​സ് അ​ന്നാ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മാ​സ് സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വും, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ.​ടി. ഹ​മീ​ദ്, ചി​ന്ത പ്ര​തി​നി​ധി കെ. ​എ​സ്. ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി​നു കോ​റോം സ്വാ​ഗ​ത​വും, ബ​ഷീ​ർ കാ​ല​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestinegulfnewsSharjahK.R. Meera
    News Summary - The Palestinian conflict is between justice and injustice - K.R. Meera
    Similar News
    Next Story
    X