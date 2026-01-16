Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 8:39 AM IST

    ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

    ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി
    ആ​ലാ​ച്ചി പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദുബൈ: ആലാച്ചി പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ശിവപുരം ആലാച്ചി പ്രവാസി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി (പി.സി.എസ്) ദുബൈ ചാപ്റ്റർ സ്വീകരണം നൽകി. ദേര അബു അഹ്‌മദ്‌ റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് വി.എം. അബ്ദുറഹ്മാൻ, സെക്രട്ടറി എം.സി. ഇബ്രാഹിം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി. മൂസ, ഹക്കീം ടി.കെ, അബ്ദുൽ അസീസ് കെ.എം, റഹൂഫ് മൂരിയാട്, ഫൈസൽ കെ.എം, ലത്തീഫ് കെ.എം, റയീസ് കെ.എം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    കെ.എം ജസീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ഇസ്മായിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അബ്ദുൽ അസീസ് കെ.എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റഹൂഫ് പി.വി പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഹക്കീം ടി.കെ, ഫൈസൽ കെ.എം, ലത്തീഫ് കെ.എം, റാഹിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹസീബ് ടി.കെ, ഷഹീർ ടി.കെ, ഷഫീർ വി.പി, നൗഫൽ കെ.എം, ഉനൈസ് എന്നിവർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾക്ക് മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. ഇർഫാൻ യോഗത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsUAEwelcomednew officials
    News Summary - The office bearers were welcomed
