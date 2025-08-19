Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:02 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:02 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ സ​മ​യ​ത്തെ സാ​ലി​ക്​ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി

    ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​
    സൗ​ജ​ന്യ സ​മ​യ​ത്തെ സാ​ലി​ക്​ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി
    ദു​ബൈ: പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്നി​നു​ ശേ​ഷം ടോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ലി​ക്​ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 46.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ ഈ ​സ​മ​യ​ത്തെ ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1.64 ല​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സാ​ലി​ക്​ ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 31 മു​ത​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന ടോ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ പാ​ദ​വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​ത്. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റു​വ​രെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​വി​ലെ ആ​റു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ​യും ആ​റ്​ ദി​ർ​ഹ​മും മ​റ്റു സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല്​ ദി​ർ​ഹ​മും ഈ​ടാ​ക്കും.

    ‘സാ​ലി​ക്കി’​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ടു​ പു​തി​യ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ഈ ​വ​ർ​ഷം തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​തും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​രു​മാ​നം 39.5ശ​ത​മാ​ന​വും അ​റ്റാ​ദാ​യം 41.5ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള ആ​കെ വ​രു​മാ​നം 152.7കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. സാ​ലി​ക്​ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ആ​കെ യാ​ത്ര 4242 ല​ക്ഷ​മാ​ണ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 39.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണി​ത്. ​

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​റ്​ ദി​ർ​ഹം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്തെ ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. പി​ഴ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 15.7ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത്​ ആ​കെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 8.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    News Summary - The number of vehicles passing through the toll gates increased during toll-free periods.
