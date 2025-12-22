Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Dec 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 7:06 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കും

    2026ഓ​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 7,842 ആ​യി ഉ​യ​രും
    സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 7,842 ആ​യി ഉ​യ​രും. ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്ക്​ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2026ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബ​ജ​റ്റ്​ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ധ​ന, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യ​വ​സാ​യ കാ​ര്യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴ്​ പു​തി​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ 1.315 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ​വ​ൺ​​മെ​ന്‍റ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ്​ ഫോ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ്​ നോ​ൺ-​പ്രൊ​ലി​ഫ​റേ​ഷ​ൻ, യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ​ണി ലോ​ൻ​ഡ​റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ കോം​പാ​റ്റി​ങ്​ ഫി​നാ​ൻ​സി​ങ്​ ടെ​റ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ്​ ​ഫി​നാ​ൻ​സി​ങ്​ ഓ​ഫ്​ ഇ​ല്ലി​ഗ​ൽ ഓ​ർ​​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കു​ടും​ബ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ദേ​ശീ​യ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​ ക​മ്മി​റ്റി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

