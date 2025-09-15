Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 15 Sept 2025 6:52 AM IST
    date_range 15 Sept 2025 6:52 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​റ​വ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക്​ ലക്ഷത്തിൽ 0.3 പേരാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​റ​വ്
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​​ൽ കാ​ൽ​ന​ട മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2007ൽ ​കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ​9.5 ആ​യി​രു​ന്നു. 2024ൽ ​ഇ​ത്​ 0.3 പേ​രാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്​ 97 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ർ.​ടി.​എ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി നി​ര​ക്ക്​ 88 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. 2023ൽ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 30.7 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2024ൽ ​ഇ​ത്​ 32.6 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    ആ​റ്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ച്ച. കൂ​ടാ​തെ സൈ​ക്കി​ൾ​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2023ൽ 4.4 ​കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 2024ൽ 4.6 ​കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി. അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ കാ​ൽ​ന​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്​ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദു​ബൈ​യു​ടെ ട്രാ​ഫി​ക്​ സു​ര​ക്ഷ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ കാ​ൽ​ന​ട മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ചും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്​​മ​ക​വു​മാ​യി വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​മാ​ണ്​ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    News Summary - The number of pedestrians killed in an accident in Dubai has decreased
