    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:50 AM IST

    കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ന്​ കൈ​മാ​റി

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്‍റ​ർ​പോ​ൾ തി​ര​യു​ന്ന കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ്​ നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ന്​ കൈ​മാ​റി. ഇ​ന്‍റ​ർ​പോ​ളി​ന്‍റെ റെ​ഡ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യെ അ​റ​സ്​​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഗു​ണ്ടാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്​ പ്ര​തി. കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ​യും നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ഇ​യാ​ളെ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ര​ണ്ട്​ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ യു.​എ.​ഇ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബെ​ൽ​ജി​യം എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്‍റ​ർ​പോ​ൾ റെ​ഡ്​ നോ​ട്ടീ​സി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:dubai policeUAE NewsGulf Newscriminalarrested
    News Summary - The notorious criminal was arrested and extradited to the Netherlands.
