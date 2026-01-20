Begin typing your search above and press return to search.
    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ത്​

    എ​ഡ​ൽ​മാ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സൂ​ചി​ക 2026 ലാ​ണ്​ നേ​ട്ടം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ത്​
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന പ​ദ​വി യു.​എ.​ഇ​ക്ക്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ‘എ​ഡ​ൽ​മാ​ൻ’ സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എ​ഡ​ൽ​മാ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സൂ​ചി​ക 2026ൽ ​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യി യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    വി​ശ്വാ​സം ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് വി​ശ്വാ​സ്യ​ത, വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ, നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത, നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ത, ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, വി​ശ്വാ​സം സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ദേ​ശീ​യ മൂ​ല​ധ​ന​മാ​യി മാ​റും -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സ​ർ​വേ​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യാ​ണ്​ എ​ഡ​ൽ​മാ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സൂ​ചി​ക ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വ്, ധാ​ർ​മി​ക​ത, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ​ത്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ക്ത​ത, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദേ​ശീ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്, ബി​സി​ന​സ്, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​ശ്വാ​സ്യ​ത അ​ള​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ എ​ഡ​ൽ​മാ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സൂ​ചി​ക. ഭ​ര​ണം, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം, മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി, ഭാ​വി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

