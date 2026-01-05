Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്


    ശ​നി​യാ​ഴ്ച 3.24 ല​ക്ഷം പേ​രും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 3.22 ല​ക്ഷം പേ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്തു

    ദു​ബൈ: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച 3.24 ല​ക്ഷം പേ​രും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 3.22 ല​ക്ഷം പേ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. ശെ​ശ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മു​ള്ള യാ​ത്രാ​തി​ര​ക്കാ​ണ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം നി​ല​വി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വി​നാ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ വി​നാ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി​യി​ലും നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നും 11നും ​ഇ​ട​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 34 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ദി​വ​സേ​ന മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കും. വ​ലി​യ തി​ര​ക്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ സേ​വ​ന​വും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തി​ര​ക്ക്​ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നാ​ലു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മ​ന്നോ​ടി​യാ​യി, രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തി​ങ്കാ​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്ക്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​യി​ൽ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ​വ​രും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​യി​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം തി​ര​​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​സ​ക​ൾ, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ.​ഡി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

