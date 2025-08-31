Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ‘മാ​ന്യ​ത​യു​ടെ മാ​ധ്യ​മ സീ​മ’ മീ​ഡി​യ സിം​പോ​സി​യം ഇ​ന്ന്

    ‘മാ​ന്യ​ത​യു​ടെ മാ​ധ്യ​മ സീ​മ’ മീ​ഡി​യ സിം​പോ​സി​യം ഇ​ന്ന്
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല മീ​ഡി​യ വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക മാ​ധ്യ​മ സ​മ​സ്യ​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ക്കോ മീ​ഡി​യ സിം​പോ​സി​യം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ദു​ബൈ ടി.​വി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഈ​സ അ​ൽ മ​റി സിം​പോ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ആ​കാ​ശ​വാ​ണി മു​ൻ വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​ൻ ഹ​ക്കീം കൂ​ട്ടാ​യി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി.​ബാ​വ ഹാ​ജി, എ​ൻ.​ടി.​വി ചാ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ക​ടോ​ൺ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ഷി​നോ​ജ് കെ. ​ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ൻ.​എ.​എം. ജാ​ഫ​ർ (ഗ​ൾ​ഫ് ച​ന്ദ്രി​ക) തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം, നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല മീ​ഡി​യ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X