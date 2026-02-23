Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 6:39 AM IST

    ‘ദ ​മാ​ൻ ഹു ​ഡി​ഫൈ​ൻ​ഡ്​ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘ദ ​മാ​ൻ ഹു ​ഡി​ഫൈ​ൻ​ഡ്​ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ര​ചി​ച്ച ‘ദ ​മാ​ൻ ഹൂ ​ഡി​ഫൈ​ൻ​ഡ് ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി’ ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ര​ചി​ച്ച ‘ദ ​മാ​ൻ ഹൂ ​ഡി​ഫൈ​ൻ​ഡ് ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യും കി​രീ​ട​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​കാ​ശ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം ഫാ​യി​സ് ബി​ൻ ബു​ഹാ​രി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​വി​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പു​സ്ത​കം. കൊ​ല്ലം ത്വ​യ്ബ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. പ്ര​വാ​ച​ക​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സെ​ക്കു​ല​ർ വാ​യ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഏ​ഴു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 1400ൽ ​പ​രം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ് എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര ഇ​തി​ന​കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള ര​ച​നാ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഴു​വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​കൃ​ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റ​ബി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട, ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ഡ​സ​നോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ന്റേ​താ​യി പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ സം​ബ​ന്ധി​യാ​യി വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ‘അ​ൽ ബി​ഷാ​റ​ത്തു​ൽ കു​ബ്റാ ബി​ഷ​ഫാ​അ​തി​ൽ ഉ​ല​മാ’ എ​ന്ന അ​റ​ബി ര​ച​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ കൈ​റോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ കൈ​റോ​യി​ലെ ദാ​റു​ൽ സ്വാ​ലി​ഹ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

