Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Aug 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    31 Aug 2025 8:18 AM IST

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല വേ​ത​ന​മാ​യി 4.3 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല വേ​ത​ന​മാ​യി 4.3 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    ദു​ബൈ: മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല വേ​ത​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട 4,34,884 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യോ​ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    ജോ​ലി​ചെ​യ്ത വേ​ള​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​ധി​ക്കാ​ല വേ​ത​ന​ത്തി​ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​​മ​ക്കെ​തി​രെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. 2018 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത​ത്.

    36,000 ദി​ർ​ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​വും ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​വും അ​ട​ക്കം ആ​കെ 60,000 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്​. ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ 72,000 ദി​ർ​ഹ​വും അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ൽ 2,47,464 ദി​ർ​ഹ​വും നോ​ട്ടീ​സ്​ പേ ​ആ​യി 60,000 ദി​ർ​ഹ​വും ഗ്രാ​റ്റി​വി​റ്റി​യി​ന​ത്തി​ൽ 180,000 ദി​ർ​ഹ​വും ക​മ്പ​നി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തു​​കൂ​ടാ​തെ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ൻ​റ്​ കോ​ട​തി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തോ​ട്​ 3,23,400 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    ഇ​ത്​ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ച്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്.

