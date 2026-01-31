Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    മു​ൻ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ൽ 63000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി

    മു​ൻ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​യി​ന​ത്തി​ൽ 63000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യും 63,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ല്‍ഐ​ന്‍ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കേ​സ​സ് കോ​ട​തി. ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ശ​മ്പ​ളം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ ക​മ്പ​നി വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ധ്യ​സ്ഥ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും ഫ​ലം​കാ​ണാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 9000 ദി​ര്‍ഹം മാ​സ​ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യെ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ യു​വ​തി​ക്ക് ക​മ്പ​നി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ജോ​ലി കൃ​ത്യ​മാ​യി ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും ശ​മ്പ​ള​വും ക​മ്പ​നി ന​ല്‍കി​യി​ല്ല.

    ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. ദീ​ര്‍ഘ​നാ​ളാ​യി ശ​മ്പ​ളം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ജോ​ലി​യി​ല്‍ തു​ട​രാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ട്ടി യു​വ​തി ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​യ​ച്ച വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​വും കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ട​തി വി​ദ​ഗ്ധ​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച് യു​വ​തി​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ശ​മ്പ​ള​വും മ​റ്റും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് 58000 ദി​ര്‍ഹം ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യി ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ഉ​ട​മ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​വു​ക​യോ യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 58000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 5000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - The law allows a former employee to receive 63,000 dirhams in salary.
