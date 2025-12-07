Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 6:30 AM IST

    കെ.​എ​സ്.​സി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു

    കെ.​എ​സ്.​സി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു
    കെ.​എ​സ്.​സി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ വേ​ദി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് ടി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ മ​സൂ​ദ് ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ന്റെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി ഓ​ല കോ​സ്ത ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ, ജ​മി​നി ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗ​ണേ​ശ് ബാ​ബു, പ​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രാ​ജ​ൻ, ര​വി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ (ബോ​ട്ടിം മാ​നേ​ജ​ർ, ഓ​ഫ്‌​ലൈ​ൻ ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ), പ്യു​ർ ആ​യു​ർ വേ​ദി​ക് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ര​ജീ​ഷ്, വി​ൻ​സ്‌​മേ​ര പ്ര​ധി​നി​ധി അ​രു​ൺ, ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി ബ​ഷീ​ർ, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​കേ​ഷ്, ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി റോ​ഡ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.വി​വി​ധ​ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി. ഒ​ട്ടേ​റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടേ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വി​പ​ണ​ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു .

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ക്കും. അ​ൽ മ​സൂ​ദ് ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന നി​സ്സാ​ൻ മാ​ഗ്‌​നൈ​റ്റ് കാ​ർ ആ​ണ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. കൂ​ടാ​തെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് 10 ഗ്രാം ​വീ​തം സ്വ​ർ​ണം ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​വും, 100 മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ

    ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

