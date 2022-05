ദുബൈയിയിൽ കാണാതായ കൊല്ലം സ്വദേശി മടങ്ങിയെത്തി

cancel camera_alt സുരേഷ്കുമാർ സൂരജ് By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ദുബൈ: ദുബൈയിൽ കാണാതായ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവ്​ ഒരാഴ്ചക്ക്​ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി. കൊല്ലം കൊറ്റംങ്കര പുത്തലത്താഴം മീനാക്ഷി വിലാസം ഗവൺമെന്‍റ്​ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന് മുൻവശം താമസിക്കുന്ന സുരേഷ് കുമാർ സൂരജാണ്​​ (24) മടങ്ങിയെത്തിയത്​. ആറ്​ മാസം മുമ്പ്​ സന്ദർശക വിസയിലാണ് സുരേഷ് കുമാർ ദുബായിയിൽ എത്തിയത്.

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് സെയില്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി. ഹോര്‍ലാന്‍സിലെ അല്‍ ഷാബ് വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന സുരേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയത്. അജ്​മാനിലായിരുന്നുവെന്നും മൊബൈലും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ആരെയും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ്​ ഇയാൾ സുഹൃത്തുക്കളോട്​ പറഞ്ഞത്​. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ലെന്ന്​ കാണിച്ച്​ ബന്ധുക്കൾ മുറഖബാദ്​ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

The Kollam native who went missing in Dubai has returned