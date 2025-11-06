Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 7:43 AM IST

    ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ

    ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ
    അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ക​ളി​യാ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ത്​ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ തെ​യ്യ കോ​ല​ങ്ങ​ളെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴു മു​ത​ലാ​ണ്​​ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ. ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക്​ പൈ​ങ്കു​റ്റി, തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സാ​ദ അ​ത്താ​ഴ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 4.30ന്​ ​സൂ​ര്യ​കാ​ല​ടി​മ​ന സൂ​ര്യ​ൻ ജ​യ​സൂ​ര്യ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഷ്ട​ദ്ര​വ്യ ഗ​ണ​പ​തി ഹോ​മം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി മു​ത​ൽ കു​ടി​വീ​ര​ൻ തോ​റ്റ​വും പ​യ​റ്റും ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ശ്രീ ​മു​ത്ത​പ്പ​ൻ മ​ല​യി​റ​ക്ക​ൽ, രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​ക്ക് ശ്രീ ​മു​ത്ത​പ്പ​ൻ വെ​ള്ളാ​ട്ട​വും കെ​ട്ടി​യാ​ടും, 12ന് ​കു​ടി​വീ​ര​ൻ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​റ​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    12 മു​ത​ൽ പ്ര​സാ​ദ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്നു ശ്രീ ​മു​ത്ത​പ്പ​ൻ, കു​ടി​വീ​ര​ൻ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് 1.30 മു​ത​ൽ ആ​ദ​ര​സ​ഭ​യും 6.30ന്​ ​മ​ല​യി​റ​ക്ക​ൽ, വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ പ്ര​സാ​ദ അ​ത്താ​ഴം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ളി​യാ​ട്ട മ​ഹോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ നി​ജി​ത്ത്, അ​നൂ​പ്​ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

