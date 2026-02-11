Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക​ട​ലാ​യി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:55 AM IST

    ക​ട​ലാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ലാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര
    cancel
    camera_alt

    ക​ട​ലാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രു​ടെ ജ​ല​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​ടി​യും പാ​ടി​യും ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​ക​ളും വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​ക്കെ​യാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​ട​ത്തു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ട​ലാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ജ​ല​യാ​ത്ര പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ 120ഓ​ളം പേ​ർ ക​ട​ലാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് ജ​ദ​ഫി​ൽ നി​ന്നും മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​സ്. ഷാ​ന​വാ​സ്, ജാ​സിം സെ​യ്ദ്, സി.​എ. ഹാ​രി​സ്, ടി.​കെ. അ​ൻ​സു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​എ​സ്. ഖ​ലീ​ൽ, സി.​എ​സ്. ഷി​യാ​സ്, ടി.​എം. ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:migrantsUAE Newsexpatraitesgulf news malayalam
    News Summary - The journey of migrants at sea
    Similar News
    Next Story
    X