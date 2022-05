സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വദേശി അനുപാത വർധന നീട്ടിവെച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കുവൈത്ത് സിറ്റി: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വദേശി തൊഴിലാളികളുടെ അനുപാതം വർധിപ്പിക്കുന്നത് മാൻപവർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി നീട്ടിവെച്ചു. സിവിൽ സർവീസ് കമീഷനുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് അതോറിറ്റി ഇതുസംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത്.

സ്വകാര്യ മേഖലയി​ൽ പൊതുവായി തോത് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വദേശി തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഓരോ സെക്ടറിലും പ്രത്യേകം അനുപാതം നിശ്ചയിക്കാനാണ് നീക്കം. ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്​ എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്നത്​ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലി​ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വ​കാര്യമേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക്​ പരമാവധി പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന സമീപനമാണ്​ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്​. അതേസമയം, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലിയെടുക്കാൻ കുവൈത്തികൾ താൽപര്യം കാണിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്​. ജോലിക്ക്​ അപേക്ഷിച്ച്​ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്​ മാൻപവർ അതോറിറ്റി അവസരമൊരുക്കിയപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും തയാറായില്ല. ജോലിക്ക്​ കയറിയവർ തന്നെ രാജിവെക്കുന്ന പ്രവണതയാണ്​ മാൻപവർ അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ട്​ വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​. ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൽക്കാലം സ്വദേശി അനുപാതം വർധിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്. Show Full Article

The increase in the proportion of natives in the private sector has been postponed