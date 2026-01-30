Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 6:40 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് ല​വ്’ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് ല​വ്’ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് ല​വ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് ല​വ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി. ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​മു​ഖ മെ​ന്‍റ​റും ട്രെ​യി​ന​റു​മാ​യ ഡോ. ​പി.​പി. വി​ജ​യ​ൻ സ്നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജി അ​ന്ന ജോ​സ​ഫ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദു​ബൈ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഫു​ജൈ​റ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    കാ​ര​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഷാ​ർ​ജ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി പ​രേ​ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി.​എ. നാ​സ​ർ, സി.​എ. ബി​ജു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, സി​ന്ധു മോ​ഹ​ൻ, രാ​ജി എ​സ്. നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റി​യാ​സ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, വി​ഷ്ണു വി​ജ​യ​ൻ, അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സ​ർ, ജി​ജോ ചി​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു അ​ബ്ര​ഹാം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

