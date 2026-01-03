Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​വ​ധി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:55 AM IST

    അ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു; വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും
    അ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു; വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി
    cancel

    ദു​ബൈ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി.വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തി​ങ്കാ​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്ക്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ൽ​സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​യി​ൽ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ​വ​രും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം തി​ര​​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കും.തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ണ്ട ക്യൂ​വി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​നി​ലും ബാ​ഗേ​ജ്​ ക്ലെ​യിം സ്ഥ​ല​ത്തും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യും വ​ന്നേ​ക്കാം. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​സ​ക​ൾ, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ.​ഡി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ വ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യോ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ​വേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​തി​വി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsairportsNew Year Holidaygulf news malayalam
    News Summary - The holiday is ending; there is a rush at airports
    Similar News
    Next Story
    X