Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 7:57 AM IST

    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം’

    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം’
    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം’​എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥം ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്

    അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം ബി​ൻ ഈ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: യു​വ​ത ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം’​എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥം പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം ബി​ൻ ഈ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര​വും ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​രേ​തി​ഹാ​സ​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ര​ച​ന​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം എ​ന്ന കൃ​തി​യെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ആ​വി​ർ​ഭാ​വം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നോ​ള​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം സാ​മൂ​ഹി​ക ച​രി​ത്രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ പി.​പി. മ​മ്മ​ത്കോ​യ പ​ര​പ്പി​ൽ, നി​ദ അ​ൻ​ജും, കെ.​എ​ൽ.​പി യൂ​സു​ഫ്, മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ തൃ​ക്ക​ണാ​പു​രം, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ അ​മാ​നി, ഡോ. ​കെ.​ടി. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ഹാ​സി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ, അ​സൈ​നാ​ർ അ​ൻ​സാ​രി, ഡോ.​പി. അ​ബ്ദു സ​ല​ഫി, മു​ജീ​ബ ജു​നൈ​ദ്, ഹാ​റൂ​ൺ ക​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ബ ന​ജീ​ബ്, ന​ബീ​ൽ അ​രീ​ക്കോ​ട്, ത​ൻ​സി​ൽ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:muslimshistorygulfnewsKozhikode
    News Summary - ‘The History of Muslims in Kozhikode’
