    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:28 AM IST

    ചൂ​ട്​ കു​റ​യു​ന്നു; ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മം നാ​ളെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    മൂ​ന്നു​മാ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​
    ചൂ​ട്​ കു​റ​യു​ന്നു; ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മം നാ​ളെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും 40 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്​ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​നി​യ​മം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റൈ​റ്റേ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം​ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ചൂ​ട്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ക്കാ​ലം ഉ​ച്ച 12.30 മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​വ​രെ നേ​രി​ട്ട്​ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 21ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചൂ​ട്​ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​മാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ 99 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ നി​യ​മ​പാ​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ആ​യ​തോ ത​ണ​ലു​ള്ള​തോ ആ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​ന​ൽ​ക​ണം. ചി​ല അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ 5000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ വീ​തം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    News Summary - The heat is decreasing; the afternoon break will end.
