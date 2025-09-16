Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightചൂ​ട്​ കു​റ​ഞ്ഞു;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:50 AM IST

    ചൂ​ട്​ കു​റ​ഞ്ഞു; ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മം 99 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ളും പാ​ലി​ച്ച​താ​യി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ചൂ​ട്​ കു​റ​ഞ്ഞു; ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു
    cancel

    ദു​ബൈ: ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന്​ ശ​മ​ന​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മൂ​ന്നു​മാ​സം നീ​ണ്ട ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നി​യ​മം 99 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും പാ​ലി​ച്ച​താ​യി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റേ​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റൈ​റ്റേ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം​ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ചൂ​ട്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ക്കാ​ലം ഉ​ച്ച 12.30 മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​വ​രെ നേ​രി​ട്ട്​ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ല. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 21ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചൂ​ട്​ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    21വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ​ള​രെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ കം​പ്ലി​യ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ്​​സി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ന​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ആ​യ​തോ ത​ണ​ലു​ള്ള​തോ ആ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ എ.​സി വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ഡെ​ലി​വ​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ല അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsheatgulfLunch break
    News Summary - The heat has subsided; lunch break is over.
    Similar News
    Next Story
    X