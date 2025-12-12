Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    12 Dec 2025 7:29 AM IST
    12 Dec 2025 7:29 AM IST

    കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു

    കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​സ​ഫ ദേ​വാ​ല​യാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ മാ​ര്‍ത്തോ​മ ഇ​ട​വ​ക ഒ​രു​ക്കി​യ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ആ​രാ​ധ​ന​ക്കും ആ​ദ്യ​ഫ​ല സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ വി​ളം​ബ​ര​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ര്‍ജി ജോ​ര്‍ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ജി​ജോ സി. ​ഡാ​നി​യേ​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഹ​വി​കാ​രി റ​വ. ബി​ജോ എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഇ.​ജെ. ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ബെ​ന്‍ എ​ബി തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു ജോ​ര്‍ജ്, ട്ര​സ്റ്റി​മാ​രാ​യ വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ത്യു (ഷി​ബു), എ​ബി ജോ​ണ്‍, അ​ത്മാ​യ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ന്‍ ബി​ജു വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഗാ​യി​ക അ​ഞ്ജു ജോ​സ​ഫ്, ഗാ​യ​ക​ന്‍ ബി​ജു ക​ളീ​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത നി​ശ, എ​സ് ബാ​ന്‍ഡ് ഒ​രു​ക്കി​യ വാ​ദ്യ​സം​ഗീ​തം, ആ​ര്‍ട്‌​സ് ഓ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ര്‍ക്കെ​സ്ട്ര​യു​ടെ സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യം എ​ന്നി​വ ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ മി​ഴി​വ് 2025 പ​രി​പാ​ടി സം​ഗീ​ത​സാ​ന്ദ്ര​മാ​യി. മാ​ര്‍ഗം​ക​ളി, ഫോ​ക്ക് ഡാ​ന്‍സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    അ​മ്പ​തി​ല്‍പ​രം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യം പ​ക​രു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ, വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യു​വ​ജ​ന​സ​ഖ്യം ഒ​രു​ക്കി​യ ത​ട്ടു​ക​ട, ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ അ​ല​ങ്കാ​ര​ച്ചെ​ടി​ക​ള്‍, ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍, എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ജി​ജു കെ. ​മാ​ത്യു, ഷാ​ജി പി.​എ​സ്, സു​മ ബി​ജു, സു​നി​ല്‍ തോ​മ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് പി ​വ​ര്‍ഗീ​സ്, മ​നോ​ജ് വൈ. ​സ​ക്ക​റി​യ, അ​ജു പി. ​ജെ​യിം​സ്, ബി​ജു വ​ര്‍ഗീ​സ്, വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ത്യു (ഷി​ബു), സു​ജ മെ​ജോ, തോ​മ​സ് ടി. ​കോ​ശി, അ​ഡ്വ. സി​ല്‍സി റേ​ച്ച​ല്‍ സാ​മു​വ​ല്‍, ജോ​ണ്‍സ​ണ്‍ ടി ​സാ​മു​വ​ല്‍, അ​നു അ​ച്ച​ന്‍കു​ഞ്ഞ്, അ​ല​ന്‍ വി ​മാ​ത്യു, വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ത്യു, ഡോ. ​നി​മ്മി ജോ​ര്‍ജ്, മോ​ന്‍ മാ​ത്യു ഫി​ലി​പ്പ്, ലി​ബി​ന്‍ ജോ​ണ്‍ ഡാ​നി​യേ​ല്‍, സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

