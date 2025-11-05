Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    5 Nov 2025 8:37 AM IST
    വായനയുടെ മഹോത്സവത്തിന്​ ഇന്ന്​ തിരിതെളിയും

    അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 16 വ​രെ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ അന്താരാഷ്​്ട്ര പുസ്തക മേ​ള
    വായനയുടെ മഹോത്സവത്തിന്​ ഇന്ന്​ തിരിതെളിയും
    ഷാ​ർ​ജ: വാ​യ​ന​യു​ടെ പു​തു​വ​സ​ന്ത​വു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്​​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ 44ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ന്​​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ തി​രി തെ​ളി​യും. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ​ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി മേ​ള ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഈ ​മാ​സം 16 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തും.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​നും ഇ.​വി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ, ചി​ന്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​മേ​യം. ഗ്രീ​സാ​ണ്​ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം. 118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 251 പ്ര​മു​ഖ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 1200ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തി​ൽ 300 സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും 750 കു​ട്ടി​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. വി​ൽ​സ്മി​ത്ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ​ഹോ​ളി​വു​ഡ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​മു​ഖ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ചി​മ​മ​ന്ദ എ​ൻ​ഗോ​സി അ​ഡീ​ചീ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കാ​ർ​ലോ റോ​വ​ല്ലി, ഐ​റി​ഷ്​ നേ​വ​ലി​സ്റ്റ്​ പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ ഡോ. ​ജൂ​ലി സ്മി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. പോ​യ​ട്രി ഫാ​ർ​മ​സി, പോ​പ്​ അ​പ് അ​ക്കാ​ദ​മി, പോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. എ​ട്ട്​ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി സാ​യാ​ഹ്ന ക​വി​ത സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​.

    റൈ​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​​ളു​ടേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സും’ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​. കു​ക്ക​റി കോ​ർ​ണ​റി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 14 ഷെ​ഫു​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 35 ത​ത്സ​മ​യ കു​ക്ക​റി ഷോ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ദു​ബൈ, അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​ന്നീ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ ബോ​ട്ട്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 മ​ണി​വ​രെ​യും​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ 11 മ​ണി​വ​രെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സ​മ​യം.

