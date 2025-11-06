Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹാ​മേ​ള​ക്ക്​​ പ്രൗ​ഢ​തു​ട​ക്കം; ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹാ​മേ​ള​ക്ക്​​ പ്രൗ​ഢ​തു​ട​ക്കം; ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ഷാ​ർ​ജ: ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഷ്ട​ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള അ​ക്ഷ​ര പ്രേ​മി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ പു​സ്ത​ക പ്ര​സാധക​രും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ 44ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ന്​ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പ്രൗ​ഢ ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്കം. ഇ​നി​യു​ള്ള 12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​റു​മ​ണം നി​റ​യും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ​ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി മേ​ള ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​മാ​സം 16 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ 118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ നൂ​റോ​ളം പ്ര​സാ​ധ​ക​രും മേ​ള​യു​ടെ ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​ക​​ളു​ടേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​നും പു​സ്ത​ക​മേ​ള വേ​ദി​യാ​കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​നും ഇ.​വി സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​റും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ദി​നം ത​ന്നെ റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റം യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ കു​തു​കി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ലും മ​ട്ടി​ലും കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്.

    വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​ത്ത​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​

    പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​മാ​യ ഗ്രീ​സി​ന്‍റെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 251 പ്ര​മു​ഖ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 1200ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തി​ൽ 300 സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും 750 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. വി​ൽ​സ്മി​ത്ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ​ഹോ​ളി​വു​ഡ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ക്ക​റി കോ​ർ​ണ​റി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 14 ഷെ​ഫു​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 35 ത​ത്സ​മ​യ കു​ക്ക​റി ഷോ ​വി​വി​ധ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​

